Однак Трамп не виключає майбутню зустріч із Путіним. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Financial Times.
Які вимоги Росії завадили "мирному саміту"?
За кілька днів після домовленостей про проведення саміту в Будапешті, на якому мало відбутись обговорення варіантів завершення війни Росії проти України, російське МЗС надіслало до Вашингтона меморандум із жорсткими вимогами Кремля. Серед них – територіальні поступки України, значне скорочення її війська й гарантії, що країна ніколи не вступить до НАТО.
За інформацією дипломатичних джерел, саміт скасували через відмову Росії від компромісу щодо врегулювання війни в Україні. Таке рішення Трамп прийняв після досить напруженої телефонної розмови між держсекретарем США Марко Рубіо і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Американські чиновники висловили сумнів щодо продуктивності переговорів у Будапешті. Їх вразила стійка позиція Лаврова, який у вересні під час короткої зустрічі з Рубіо у Нью-Йорку повторив безкомпромісні заяви та неправдиво стверджував, що Україна нібито перебуває під владою "нацистів".
Водночас Трамп заявляє, що готовий зустрітись з росіянами, "коли й де, на його думку, може бути досягнутий прогрес".
Як планувалась зустріч в Будапешті?
- 16 жовтня Путін ініціював телефонну розмову з Трампом, на якій сторони домовились про особисту зустріч в столиці Угорщини. Зазначимо, що дзвінок російського диктатора відбувся за день до приїзду Зеленського в США для обговорення питань постачання Tomahawk.
- Лідер США зазначив, що зустріч має відбутись протягом двох тижнів. Сторони мали обговорювати питання врегулювання війни в Україні.
- 20 жовтня Марк Рубіо та Сергій Лавров провели телефонну розмову, обговоривши подальші кроки щодо можливого продовження переговорів між лідерами США та Росії про завершення війни в Україні.
- Вже 21 жовтня в адміністрації Трампа повідомили, що попередня особиста зустріч Рубіо та Лаврова відкладена на "деякий час". Згодом американські ЗМІ повідомили, що планування зустрічі Трампа та Путіна призупинено.
- 22 жовтня Дональд Трамп вперше за свій другий термін ввів проти Росії нові санкції "внаслідок відсутності серйозної прихильності Росії мирному процесу для завершення війни в Україні".