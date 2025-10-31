Однако Трамп не исключает будущую встречу с Путиным. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Financial Times.
Какие требования России помешали "мирному саммиту"?
Через несколько дней после договоренностей о проведении саммита в Будапеште, на котором должно было состояться обсуждение вариантов завершения войны России против Украины, российский МИД направил в Вашингтон меморандум с жесткими требованиями Кремля. Среди них – территориальные уступки Украины, значительное сокращение ее войска и гарантии, что страна никогда не вступит в НАТО.
По информации дипломатических источников, саммит отменили из-за отказа России от компромисса по урегулированию войны в Украине. Такое решение Трамп принял после довольно напряженного телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым.
Американские чиновники выразили сомнение относительно продуктивности переговоров в Будапеште. Их поразила устойчивая позиция Лаврова, который в сентябре во время короткой встречи с Рубио в Нью-Йорке повторил бескомпромиссные заявления и ложно утверждал, что Украина якобы находится под властью "нацистов".
В то же время Трамп заявляет, что готов встретиться с россиянами, "когда и где, по его мнению, может быть достигнут прогресс".
Как планировалась встреча в Будапеште?
- 16 октября Путин инициировал телефонный разговор с Трампом, на котором стороны договорились о личной встрече в столице Венгрии. Отметим, что звонок российского диктатора состоялся за день до приезда Зеленского в США для обсуждения вопросов поставки Tomahawk.
- Лидер США отметил, что встреча должна состояться в течение двух недель. Стороны должны были обсуждать вопросы урегулирования войны в Украине.
- 20 октября Марк Рубио и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудив дальнейшие шаги по возможному продолжению переговоров между лидерами США и России о завершении войны в Украине.
- Уже 21 октября в администрации Трампа сообщили, что предварительная личная встреча Рубио и Лаврова отложена на "некоторое время". Впоследствии американские СМИ сообщили, что планирование встречи Трампа и Путина приостановлено.
- 22 октября Дональд Трамп впервые за свой второй срок ввел против России новые санкции "вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине".