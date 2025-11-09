Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему в Москве заговорили о возможной отставке Лаврова?

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил журналистов, что Лавров "конечно, продолжает занимать должность министра иностранных дел", и назвал сообщения о смене кадров "ложными".

Причиной домыслов стало отсутствие главного дипломата на заседании Совета безопасности в среду, когда Путин обсуждал перспективу возобновления ядерных испытаний.

Пропагандистские медиа заявили, что Лавров "отсутствовал по договоренности", однако именно эта деталь привлекла внимание наблюдателей – он стал единственным постоянным членом Совета, который пропустил совещание.

Сомнения усилились, когда стало известно, что Лавров не возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге. Вместо него Путин поручил представлять страну заместителю руководителя Администрации президента Максиму Орешкину.

Аналитики предполагают, что между Лавровым и Кремлем возникли разногласия, в частности после провала попытки организовать встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Лавров был одним из ключевых переговорщиков в этом процессе, но после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио саммит отменили.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила, что Лавров не присутствовал на заседании, однако заверила, что "такое случается".

Сергей Лавров, который возглавляет российский МИД уже более 20 лет, остается одним из самых опытных соратников Путина. Несмотря на многочисленные провалы на международной арене, российский лидер, кажется, не намерен его увольнять – как и в случае с Сергеем Шойгу, который после отставки из Минобороны получил должность секретаря Совета безопасности.

Кстати, майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала напомнил, что Сергей Лавров является важным игроком в российском политикуме. Эксперт не исключает, что обострение между Путиным и Лавровым могло произойти, однако заметил, что как раз глава российского МИД является большим сторонником вооруженной агрессии и как никто другой настаивает на продолжении боевых действий против Украины.

Как Лавров мог попасть под неласку Путина?