Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что замечает определенную тенденцию, как России начинают искать человека, который должен стать козлом отпущения за все поражения Кремля. Пока неизвестно, когда это произойдет, однако процесс, вероятно, уже запущен.

Какие проблемы начались в Кремле?

Владимир Огрызко отметил, что одним из признаков того, что Кремль оказался в затруднительном положении является то, что недавний разговор Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио прошла совсем неудачно. Ему не удалось договориться о ранее анонсированной встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом в Будапеште.

Теперь в Кремле срочно ищут того, кого повесят на "толстом берегу" первым. Мы рассчитывали, что это будет международный трибунал и суд, а там, возникает такое ощущение, что начнут вешать друг друга уже сейчас и довольно показательно,

– сказал дипломат.

Он предположил, что ответственным за все неудачи Путин не может сделать министра иностранных дел Лаврова.

Ранее были сообщения, что он хочет уходить в отставку, однако кремлевский диктатор его не отпустил, потому что, вероятно, считал, что тот хорошо выполняет свои внешне пропагандистские задачи. Теперь же ситуация, видимо, изменилась.

Поэтому в самой верхушке Кремля могут начаться серьезные изменения. Это положительная тенденция для Украины.

Какие проблемы в России из-за войны с Украиной?