В МИД России назвали свою версию отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште, –СМИ

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что говорят в России об отмене встречи Трампа и Путина?

В ВВС пишут, что в издании "Коммерсант" сообщили, что же говорят в МИД России об отмене встречи Путина и Трампа в Будапеште.

Как рассказал изданию источник в российском МИД, Дональд Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште не из-за усиления позиции Кремля по вопросу прекращения войны, предъявленного в российском "меморандуме по Украине".

О том, что в этом документе содержались "максималистские требования", которые сделали в глазах Трампа бесполезной встречу с Путиным, писала Financial Times. Согласно их информации, после получения меморандума и телефонного разговора Рубио и Лаврова госсекретарь США заявил о неготовности Москвы к переговорам.

Как утверждает собеседник "Коммерсанта", меморандума после разговора президентов не было, а "был только неофициальный документ с фиксацией позиций, который Москва отправила в Вашингтон еще до звонка Трампа и Путина 16 октября" (именно после него Трамп объявил о планах встретиться в Будапеште).

Указывается, что там было зафиксировано позицию, заявленную Путиным еще в Анкоридже, она не менялась, о чем утверждал источник газеты.

Поэтому "российский документ никак не мог повлечь срыв встречи в Будапеште" – так резюмировало издание объяснение своего источника. Однако, что же стало причиной отмены будапештского саммита, он не сообщил.

Трамп и Путин могли встретиться в Венгрии: основное