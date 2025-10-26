Аналитиков, которые были против переговоров с Путиным, увольняли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как американские разведки по-разному оценивали готовность Путина к переговорам?

С началом работы администрации Дональда Трампа американские чиновники неоднократно обращались к разведывательным структурам с просьбой подготовить аналитические отчеты о намерениях Кремля. В частности, их интересовало, насколько Путин готов к переговорам и какие цели на самом деле преследует в Украине.

По данным источников, в ЦРУ пришли к выводу, что президент США теоретически мог бы найти возможность для переговоров с российским лидером.

Впрочем, аналитики Бюро разведки и исследований Госдепартамента (INR) пришли к противоположным выводам. Они указали на многочисленные публичные заявления Путина о необходимости "демилитаризации" и "денацификации" Украины, которые свидетельствовали о его нежелании идти на любые компромиссы.

В отчете INR отмечалось, что Путин вряд ли согласится отказаться от своих максималистских требований, даже в случае усиления международного давления. Эти оценки были подготовлены еще до встречи российского диктатора с Трампом на Аляске.

После публикации отчета, по информации WSJ, руководство Бюро упрекнуло аналитиков, что такая позиция якобы "подрывает авторитет службы" среди чиновников. После этого нескольких сотрудников уволили, а еще один подал в отставку.

В последнее время Дональд Трамп публично заявляет, что Путин не демонстрирует готовности прекращать боевые действия в Украине, что фактически подтверждает выводы, сделанные разведкой Госдепа.

