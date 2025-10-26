Аналітиків, які були проти переговорів з Путіним, звільнювали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Як американські розвідки по-різному оцінювали готовність Путіна до переговорів?

З початком роботи адміністрації Дональда Трампа американські високопосадовці неодноразово зверталися до розвідувальних структур із проханням підготувати аналітичні звіти щодо намірів Кремля. Зокрема, їх цікавило, наскільки Путін готовий до переговорів і які цілі насправді переслідує в Україні.

За даними джерел, у ЦРУ дійшли висновку, що президент США теоретично міг би знайти можливість для переговорів із російським лідером.

Втім, аналітики Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту (INR) дійшли протилежних висновків. Вони вказали на численні публічні заяви Путіна про необхідність "демілітаризації" та "денацифікації" України, які свідчили про його небажання йти на будь-які компроміси.

У звіті INR зазначалося, що Путін навряд чи погодиться відмовитися від своїх максималістських вимог, навіть у разі посилення міжнародного тиску. Ці оцінки були підготовлені ще до зустрічі російського диктатора з Трампом на Алясці.

Після публікації звіту, за інформацією WSJ, керівництво Бюро дорікнуло аналітикам, що така позиція нібито "підриває авторитет служби" серед урядовців. Після цього кількох співробітників звільнили, а ще один подав у відставку.

Останнім часом Дональд Трамп публічно заявляє, що Путін не демонструє готовності припиняти бойові дії в Україні, що фактично підтверджує висновки, зроблені розвідкою Держдепу.

