На перемовини із американською делегацією Дмитрієв прихопив коробку "ексклюзивних" цукерок. Кожна з них містила відомі висловлювання Володимира Путіна, передає 24 Канал.

Чим Дмитрієв влещував американців?

Цікаво, що переговорник Путіна прибув до США саме тоді, коли Дональд Трамп вперше за свій другий президентський термін запровадив проти Росії прямі санкції.

Російський чиновник пояснив, що його поїздка була запланована заздалегідь. За словами дипломата, він обговорив з американською стороною продовження діалогу та інтереси своєї країни-агресорки. Дмитрієв наголосив, що США мають "шанобливо ставитися до позиції Росії".

Також спецпосланець Кремля запевнив, що санкції ніяк не вплинуть на економіку його країни. Він додав, що "мова тиску у випадку з Росією не працює".

При цьому сам він, вочевидь, вирішив перестрахуватися і "підсолодити" перемовини з американцями. У соцмережі Дмитрієв опублікував фото подарунку, який він зробив колегам зі США. На ньому зображені шоколадні цукерки з цитатами від Путіна.

Дмитрієв передав "шоколадний привіт" від Путіна: дивіться фото

Які цитати Путіна Дмитрієв запропонував "з'їсти" американцям / Фото телеграм-канал переговорника

Які заяви зробив Дмитрієв під час візиту до США?