Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Серйозний компромат: чим обернеться скандал зі "зливом" розмови Віткоффа та Ушакова

Віткоффа міг підставити Рубіо?

На це натякають журналісти. Вони зауважили, що мирний план із 28 пунктів "явну тіньову війну між Державним департаментом і Білим домом".

Рубіо не знав, про що домовляється Віткофф, – і що той взагалі домовляється. Держсекретар то критикував план, то захищав. І зрештою узяв участь у переговорах в Женеві, допомігши розробити більш сприятливий для України план.

Хоча немає жодних підстав вважати, що за витоками інформації стоїть пан Рубіо, є багато чиновників, наближених до нього, які мають подібний доступ до інформації і поділяють його переконання в необхідності більш справедливого миру для України,

– підсумовують медійники.

Можливо, сама Росія хоче закінчити війну?

Хоча Путін і його підлеглі не припиняють продукувати агресивні заяви, російським військам потрібна передишка. Перед тим, як знову "спробувати повалити українську владу".

Росія не зацікавлена в тому, щоб уряди США та Європи зобов'язалися вжити військових заходів у разі чергового вторгнення. Однак у Кремлі існують розбіжності між прихильниками жорсткої лінії, які наполегливо прагнуть захопити Україну, та тими, хто вважає, що бойові дії слід припинити, щоб прийняти ділові пропозиції Трампа,

– пояснюють The Telegraph.

І тут бенефіціаром зливу міг стати Лавров, який відкрито ненавидить Дмитрієва. Саме Дмитрієва називали потенційним наступником Лаврова.

"Коли Рубіо порекомендував Трампу скасувати заплановані переговори з Путіним у Будапешті, ця рекомендація була зроблена після того, як він оцінив, що Москва не відступила від своїх максималістських вимог. Останнім росіянином, з яким він розмовляв, був Лавров", – деталізують у ЗМІ.

Цікаво! Про те, що Путін нібито не хоче продовжувати війну, розповів іноземним ЗМІ і колишній кремлівський чиновник.

Чи може бути так, що "плівки Віткоффа" вигідні Україні?

У своїй статті The Telegraph довго пишуть про те, як США та Росія намагалися "прогнути" Україну і як зненавидять українці Зеленського, якщо той погодиться на невигідні рішення.

"Позицію Віткоффа не підтримують ані Україна, ані її європейські союзники, які відкрито наполягають, що будь-яке остаточне врегулювання не повинно допускати зміни кордонів силою. Незважаючи на те, що Вашингтон, очевидно, віддає перевагу Москві в цих переговорах, Трамп та його високопосадовці наполягають, що вони просто намагаються покласти край вбивствам. Оприлюднення деталей розмови показало б, наскільки неприємною для України є будь-яка угода, або ж відсутність вибору у Зеленського, який змушений погоджуватися на нестерпні умови", – міркує медіа.

Як стався витік інформації?

ЗМІ припускає, що винен сам Віткофф, який, імовірно, користується особистим мобільним для дипломатичних контактів. Тобто він не мав зашифрованого зв'язку, як належить.

"Більшість держав володіють технологіями, необхідними для перехоплення дзвінків на звичайних телефонах. Воєнна розвідка України регулярно публікує аудіозаписи розмов, які, як вона стверджує, ведуть російські солдати, демонструючи низький бойовий дух московських військ. Спецслужби Києва також продемонстрували великий успіх у боротьбі з російськими генералами, які використовували свої мобільні телефони для зв'язку на полі бою, а не зашифровані радіостанції. Чому росіяни, особливо Ушаков, досвідчений дипломат і чиновник, попався на той самий трюк, залишається під питанням. Той, хто оприлюднив стенограми, імовірно, намагався зупинити мирні зусилля Трампа, які набирали обертів, до рішення, яке, можливо, було поганим для Росії, України та Європи", – констатують журналісти.

Коротко про скандал з витоком розмов Віткоффа