Директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський розповів 24 Каналу, які це може мати наслідки. Крім того, він зауважив, що реакція Трампа на це є доволі дивною, адже той заявив, що це нормально під час такої дипломатії.

Що очікувати після розмови Віткоффа з Ушаковим?

Андрій Добрянський зазначив, що викриття розмови Віткоффа з Ушаковим демонструє дисонанс між бажанням американського суспільства, яке прагне підтримувати Україну, протистояти Росії та діями адміністрації США, яка у певних аспектах підтримує зв'язки із Кремлем.

Крім того, віцепрезидент США (Джей Ді Венс – 24 Канал) проти додаткової допомоги Україні, але його виборці проти, щоб США кидали Україну,

– сказав він.

Однопартійці Трампа висловили невдоволення у відповідь на новину про неприємну для США та України розмову між Віткоффом та Ушаковим.

Добрянський наголосив, що багато хто прагне побачити якесь розслідування щодо цього.

Про що Віткофф говорив з Ушаковим?

Американський спецпосланець Стів Віткофф у жовтні мав коротку розмову з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, під час якої радив Кремлю, як і коли краще виходити на контакт із Дональдом Трампом.



Він навіть висловив прихильність до Путіна та пропонував, аби російський лідер подзвонив Трампу ще до візиту Зеленського у Вашингтон. У розмові також порушували ідеї можливих параметрів мирної угоди, які згодом переросли у проєкт із 28 пунктів.

Також демократи та республіканці після того, як прийдуть із канікул у кінці листопада 2025 року хочуть терміново голосування, аби запровадити санкції проти Росії.

"Таким чином вони роблять все що можуть у відповідь на акцію Віткоффа", – зазначив директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки.

На його думку, найближчим часом Віткофф отримає офіційні листи від сенаторів щодо дипломатії, щоб він виступив на відкритому засіданні та пояснив про що говорив із радником Путіна.

