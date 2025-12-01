Спеціаліст зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов розповів 24 Каналу, чи справді українська розвідка може бути причетна до "зливу" розмови Віткоффа з росіянами. Водночас на тлі цього скандалу спецпредставник Трампа має найближчим часом прилетіти до Москви.

Які наслідки витоку розмови Віткоффа з Ушаковим?

Богданов наголосив, що інформацію про те, що у США вважають ГУР причетним до запису розмови Віткоффа та Ушакова, повідомив редактор видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко. Він є поважним журналістом і, якщо має відповідні міжнародні інсайди, то вони заслуговують на довіру.

Варто знати. Редактор видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко висловив думку, що у владних колах США майже переконані у тому, що переговори Віткоффа та Ушакова "злили" у Bloomberg представники ГУР МО. Сидоренко додав, що американці мають причини так вважати, адже для України може бути вигідним оприлюднення цього запису Ушакова. Він є "представником пріоритетного списку, кого б мали слухати у ГУР".

Проте у цій ситуації, за словами публіциста, є дві речі, які викликають подив.

По-перше, у США настільки вірять у силу українських спецслужб, що вони можуть записувати перемовини росіян і американці, і, по-друге, дії ГУР дійсно викликають захоплення,

– зазначив він.

Водночас відомо, що Стів Віткофф і Ушаков проводили перемовини у WhatsApp. А українці, які служать у війську, знають, що ані WhatsApp, ані телеграм не вважаються захищеними месенджерами. Існує багато інших додатків для спілкування, які, за його ловами, є більш захищеними.

З одного боку наша велика трагедія, що наші вороги і їхні поплічники такі йолопи, тому що якби не були вони такими, то і війни не було. З іншого боку наше велике щастя, що вони такі, адже якби вони були кваліфікованішими, адекватнішими та притомнішими, то ми мали б набагато більше горя,

– підкреслив Юрій Богданов.

Якщо такі перемовини можна так легко записати і вони потрапляють у мережу, це, на думку спеціаліст зі стратегічних комунікацій, реально круто. Щонайменше це створює баланс сил і змушує багатьох американських партнерів України поводитись обережніше.

Також це створює додатковий тиск. Якщо хтось робить заяви щодо мирного плану чи гарантій безпеки, то він враховує поправку на те, щоб не отримати звинувачення у співпраці з Росією. Тому, на думку публіциста, ми ще недооцінюємо масштаб цього "зливу", і він ще набиратиме обертів.

