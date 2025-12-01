Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, действительно ли украинская разведка может быть причастна к "сливу" разговора Уиткоффа с россиянами. В то же время на фоне этого скандала спецпредставитель Трампа должен в ближайшее время прилететь в Москву.

Какие последствия утечки разговора Уиткоффа с Ушаковым?

Богданов отметил, что информацию о том, что в США считают ГУР причастным к записи разговора Уиткоффа и Ушакова, сообщил редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко. Он является уважаемым журналистом и, если имеет соответствующие международные инсайды, то они заслуживают доверия.

Стоит знать. Редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко высказал мнение, что во властных кругах США почти убеждены в том, что переговоры Уиткоффа и Ушакова "слили" в Bloomberg представители ГУР МО. Сидоренко добавил, что американцы имеют причины так считать, ведь для Украины может быть выгодным обнародование этой записи Ушакова. Он является "представителем приоритетного списка, кого бы должны были слушать в ГУР".

Однако в этой ситуации, по словам публициста, есть две вещи, которые вызывают удивление.

Во-первых, в США настолько верят в силу украинских спецслужб, что они могут записывать переговоры россиян и американцы, и, во-вторых, действия ГУР действительно вызывают восхищение,

– отметил он.

В то же время известно, что Стив Уиткофф и Ушаков проводили переговоры в WhatsApp. А украинцы, которые служат в армии, знают, что ни WhatsApp, ни телеграмм не считаются защищенными мессенджерами. Существует много других приложений для общения, которые, по его словам, являются более защищенными.

С одной стороны наша большая трагедия, что наши враги и их приспешники такие идиоты, ведь если бы не были они такими, то и войны не было. С другой стороны наше большое счастье, что они такие, ведь если бы они были более квалифицированными, адекватными и вменяемыми, то мы имели бы гораздо больше горя,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Если такие переговоры можно так легко записать и они попадают в сеть, это, по мнению специалист по стратегическим коммуникациям, реально круто. По меньшей мере это создает баланс сил и заставляет многих американских партнеров Украины вести себя осторожнее.

Также это создает дополнительное давление. Если кто-то делает заявления о мирном плане или гарантиях безопасности, то он учитывает поправку на то, чтобы не получить обвинения в сотрудничестве с Россией. Поэтому, по мнению публициста, мы еще недооцениваем масштаб этого "слива", и он еще будет набирать обороты.

