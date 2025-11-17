Значною мірою на це може вплинути Дональд Трамп. Він може готувати нові рішення щодо Росії, які змусять Кремль поступитися жорсткою позицією. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, які козирі проти Москви ще має президент США, та як йому може завадити Путін.

Коли переговори можуть вийти з паузи?

Політолог Володимир Фесенко наголосив, що перемовини справді зараз на паузі. Проте це й не означає, що узагалі нічого не відбувається. Ймовірно, певні закриті канали з технічних питань тривають. Зокрема, діалог може стосуватися обміну полоненими.

Пауза в мирних перемовинах може затягнутися. Хоча, не виключаю, що наприкінці листопада чи у грудні Росія може спробувати відновити процес з тактичними намірами. Росіяни граються у підступні ігри, говорять про робочі групи, дискутують про нашу суб'єктність, замість того, щоб обговорювати конкретні питання закінчення війни,

– зазначив Фесенко.

Якщо так продовжуватиметься і надалі, перспективи переговорів у Стамбулі, де раніше відбувались зустрічі, є доволі туманними. Проте Туреччина зараз зацікавлена у відновленні мирного процесу. Зокрема, про це висловився міністр закордонних справ країни Хакан Фідан, зауваживши, що переговори є неминучими і відбутися вони можуть саме у Туреччині.

"Американці ж тримають паузу, бо вимагають від Росії реальних кроків. Або Москва йде на реальні перемовини, і тоді може навіть відбутись зустріч Трампа і Путіна, або ж переговорів не буде взагалі. Росіяни, хоч хотіли зустрічі лідерів, але потім, думаю, вони змінили тактику, зробивши ставку на військові дії", – зауважив політолог.

Російська армія активізувалась одразу на кількох напрямках фронту. Путін хоче новин перемог, аби згодом використати їх як козир на переговорах. Отже, вийти на новий раунд перемовин з силової позиції – нова тактика Росії, додав політолог. Це й затягує мирний процес, адже поки росіяни не досягнуть відчутних успіхів на полі бою, Путін навряд чи відновить переговори.

"Небезпека ще й у тому, що Путін, спираючись на цю тактику, вимагатиме поступки з боку України. Ми, звісно, не погоджуватимемось. Здати щось без бою означатиме, що Росія ще завзятіше рухатиметься далі. Це не гарантує закінчення війни, це – глухий кут", – наголосив Фесенко.

У цьому контексті варто згадати президента Фінляндії Александра Стубба, який заявив, що початок нової фази перемовин та припинення вогню навряд чи можливе до кінця цього року. Фесенко також поділяє цю думку, зазначивши, що мирний процес може відновитися ближче до весни 2026 року.

Як Трамп може позбавити Путіна головного козиря на війні?

Попри доволі хитку ситуацію, війну реально закінчити, ба більше – Україна може у ній перемогти, каже політолог Олег Лісний. Однак для цього Києву потрібна рішуча підтримка західних партнерів і насамперед – Дональда Трампа.

Трамп має важіль, який може цю війну довести до справедливого фіналу. Мовиться про надання Україні всієї необхідної зброї, яка б істотно вплинула на головний козир Путіна – його дії на полі бою. Зараз там дуже складно, як ніколи. Але Трамп не надає нам зброю, а продає Європі. Це також непогано,

– зазначив Лісний.

Водночас певний злам міг би настати лиш тоді, коли Україна отримувала б більшу кількість озброєння від США та інших союзників. Втім суттєво більшої військової підтримки зараз Києву не надають. Це відповідно і впливає на ситуацію, яка сьогодні відбувається на фронті.

"Головний аспект, який істотно може вплинути на перебіг війни, – це поле бою. За бажання Трамп у цьому міг би допомогти. Але він вважає, що все можна вирішити через перемовини, та й те – у перспективі. Якщо Трамп не підсилить нас у той чи інший спосіб, війна триватиме", – підкреслив політолог.

Володимир Путін націлений на продовження війни. Зокрема й тому, що це безпосередньо убезпечує його політичну кар'єру. Адже допоки війна триває, у Росії немає питань до очільника Кремля. Якщо ж війна закінчиться програшем, у Путіна виникнуть серйозні проблеми – і з політичним, і з фізичним майбутнім.

Трамп готує нові рішення проти Росії

Варто також зауважити, що Дональд Трамп повідомив про підготовку нового законопроєкту, який передбачає запровадження "дуже суворих санкцій". На думку політолога, виконавчого директора Міжнародної асоціації малих громад Олексія Буряченка, ймовірність їхнього введення зараз зростає.

Все тому, що раніше Трамп поставив Путіну чіткий ультиматум: потрібно завершувати бойові дії по лінії розмежування, бо будь-який інший сценарій не є прийнятним.

Саме тому на глибоку паузу стамбульські перемовини, і я переконаний, що цю позицію узгодили як з Вашингтоном, так і з Брюсселем, щоб росіяни не могли використовувати цей майданчик як елемент затягування. Трампу потрібен конкретний політичний результат. Якщо Путін не спроможний цього дати, Трамп накладе нові санкції,

– пояснив Буряченко.

Політолог припустив, що обмеження можуть стосуватися нафтовидобувної та експортної галузей. Адже ці сфери дуже залежать від постачань певних компонентів, ринків збуту та вторинних санкцій. І хоч Кремль вже знайшов варіанти, як можна обходити певні обмеження з боку країн ЄС та США, однак на дещо вони таки повпливати не можуть.

"У Москві немає відповідей, як боротися з вторинними санкціями. Це буде критично, тому що внутрішніми маніпуляціями всередині самої Росії цю проблему не вирішиш. Компанії з Індії чи Китаю, які масово скуповують сировинні продукти Росії, остерігатимуться синхронізованого тиску з боку США та ЄС. Для них це означатиме втрату прибутку", – наголосив політолог.

Довідка. Вторинні санкції – це обмеження, які накладають на країни, компанії або фізичних осіб, які працюють з тими, хто вже потрапив під основні міжнародні санкції. Тобто санкції стосуватимуться країн, що продовжують економічні відносини з підсанкційною Росією.

Цікаво, що політика Трампа у цьому сенсі вже працює як певний фактор стримування. Ще до того, як почали діяти попередні санкції проти "Лукойла" та "Роснефти", постачання Росії до основних контрагентів зменшилось. Усе через те, що Індія та Китай не до кінця розуміли, які наслідки будуть для їхніх компаній, якщо вони підпадуть під обмеження.

Отже, нові рішення Дональда Трампа можуть значною мірою вплинути на позицію Росії через економічний тиск.

