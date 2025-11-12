Це та інші деталі розповів у інтерв'ю перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times.

Що відомо про переговори України та Росії?

За словами Кислиці, цьогорічні переговори з Росією завершилися "з незначним прогресом", тож наразі їх припинено.

У Стамбулі делегація країни-агресорки не мала наміру говорити про мир. Цікаво, що її члени прибули на зустріч із досьє на усіх українських дипломатів та іноді говорили "провокаційні речі".

Окрім того, намагаючись імітувати для США прогрес у переговорах, росіяни пропонували створити груповий чат у WhatsApp.

Натомість українські перемовники з літа намагалися спонукати Володимира Путіна до зустрічі із Володимиром Зеленським віч-на-віч.

Коли можливе закінчення війни в Україні?