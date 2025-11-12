Это и другие детали рассказал в интервью первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
Смотрите также Куда исчез и где сейчас Дмитрий Козак: как верный друг "предал" Путина и готовят ли его тайным преемником
Что известно о переговорах Украины и России?
По словам Кислицы, нынешние переговоры с Россией завершились "с незначительным прогрессом", поэтому сейчас они приостановлены.
В Стамбуле делегация страны-агрессора не намеревалась говорить о мире. Интересно, что ее члены прибыли на встречу с досье на всех украинских дипломатов и иногда говорили "провокационные вещи".
Кроме того, пытаясь имитировать для США прогресс в переговорах, россияне предлагали создать групповой чат в WhatsApp.
В свою очередь украинские переговорщики с лета пытались побудить Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским с глазу на глаз.
Когда возможно окончание войны в Украине?
Эксклюзивно для 24 Канала политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко оценил, когда может наступить начало реального переговорного процесса. Эксперт обратил внимание на активность министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова.
В частности, Дональд Трамп может дожать Москву на переговоры до Рождества или в начале 2026 года. Однако многое все же будет зависеть от ситуации на поле боя.
Напомним, временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил, что якобы Россия готова "к продолжению прямых переговоров" с Украиной.