Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.
Что сказал Иванов о мирных переговорах?
По словам Иванова, российская сторона якобы неоднократно подчеркивала, что готова к продолжению прямых переговоров с украинской делегацией. Пропагандист также добавил, что турецкие партнеры также неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в распоряжении России и Украины.
В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент,
– сказал Иванов.
Кроме этого, он обратил внимание на то, что российская сторона в ходе предыдущих раундов переговоров передала свой ряд предложений, в частности по созданию трех рабочих групп онлайн, но не получила положительной реакции от Украины.
Однако стоит заметить, что переговоры с Россией не принесли значительных результатов, если не учитывать обмен пленными, а российская сторона до сих пор продолжает выдвигать чрезмерные требования к Украине.
Мирные переговоры: коротко о главном
Россия требует, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, утверждая, что это якобы необходимо для защиты российской безопасности. Кремль также стремится к признанию контроля над оккупированными территориями Украины, называя это "реалиями на земле".
По результатам переговоров 23 июля позиции Украины и России остались диаметрально противоположными, в частности Россия согласилась лишь на короткие перерывы боевых действий, отказавшись от полноценного перемирия.
Кроме этого, Москва предложила создать три новые переговорные группы для бюрократизации процесса, что может затянуть переговоры.