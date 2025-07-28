Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что на этот раз требуют в Кремле?

Сергей Лавров заявил, что Россия считает это "законным требованием", потому что таким образом страна якобы "защищает собственную безопасность".

Также он в очередной раз цинично отметил, что НАТО уже "расширилось вплотную к российским границам".

Кроме того, Кремль требует признать так называемые "реалии на земле", то есть фактически согласиться на российский контроль над оккупированными украинскими территориями.

Ранее Сергей Лавров также заявлял, что Россия не может "допускать слабости", ведь сейчас она впервые за свою историю якобы единолично воюет против всего Запада. По его словам, во время двух мировых войн у страны были союзники, а сейчас их на поле боя нет.

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. В ходе встречи россияне не согласились ни с одним предложением Украины по завершению войны, в частности о полноценном прекращении огня и встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.