Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що цього разу вимагають у Кремлі?

Сергій Лавров заявив, що Росія вважає це "законною вимогою", бо в такий спосіб країна нібито "захищає власну безпеку".

Також він вкотре цинічно зазначив, що НАТО вже "розширилося впритул до російських кордонів".

Крім того, Кремль вимагає визнати так звані "реалії на землі", тобто фактично погодитися на російський контроль над окупованими українськими територіями.

Раніше Сергій Лавров також заявляв, що Росія не може "допускати слабкості", адже нині вона вперше за свою історію нібито одноосібно воює проти всього Заходу. За його словами, під час двох світових воєн у країни були союзники, а зараз їх на полі бою немає.

Нагадаємо, 23 липня в Стамбулі відбувся третій раунд мирних переговорів між Україною та Росією. У ході зустрічі росіяни не погодились із жодною пропозицією України щодо завершення війни, зокрема про повноцінне припинення вогню та зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.