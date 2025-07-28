Таку думку він висловив на форумі в понеділок, 28 липня. Політика цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що Лавров каже про війну?

За словами очільника МЗС, Росія не може "допускати слабкості", адже нині вона вперше за свою історію одноосібно воює проти всього Заходу. Буцімто під час двох світових воєн у країни були союзники, а зараз їх на полі бою немає.

Справ у нас чимало. Головна з цих справ – перемогти ворога. Вперше за всю історію Росія воює одна проти всього Заходу,

– заявив Лавров.

Ба більше, взаємна повага між США та СРСР нібито зберігалася під час Холодної війни, чого нині немає з Європою, яка "просто оскаженіла".

Нагадаємо, напередодні в речника Кремля Дмитра Пєскова запитали, як вибудовуватимуться відносини Росії та України після завершення війни. На що він відповів, що нині це лише теоретичне питання, адже спершу треба виконати всі завдання "СВО" через відкидання дипломатії Києвом і Заходом.