Так вважає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Він прокоментував протистояння у світі.

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Що розповів керівник ЦПД?

За словами Коваленка, нині світ живе у стані постійної війни. Однак її ніколи не оголосять, бо це набір інструментів та конфліктів різної форми. "Про світ з книжок часів Другої світової та після неї давно варто забути", – зазначає лейтенант. Зокрема:

Китай і США ведуть протистояння через треті країни.

ведуть протистояння через треті країни. Росія втратила вплив на пострадянському просторі, Близькому Сході та в Центральній Азії, а також втрачає Закавказзя, але намагається воювати гібридно.

втратила вплив на пострадянському просторі, Близькому Сході та в Центральній Азії, а також втрачає Закавказзя, але намагається воювати гібридно. На Близькому Сході Іран "програв свою найбільшу битву", навіть не оголошуючи її – провал спроби тотального удару по Ізраїлю, втрати проксі у Сирії та в регіоні. Натомість Ізраїль зберіг свою ініціативу попри тиск і підтвердив здатність вести війну майбутнього. США ударили по Ірану та оголосили про досягнення цілей.

Іран "програв свою найбільшу битву", навіть не оголошуючи її – провал спроби тотального удару по Ізраїлю, втрати проксі у Сирії та в регіоні. Натомість Ізраїль зберіг свою ініціативу попри тиск і підтвердив здатність вести війну майбутнього. США ударили по Ірану та оголосили про досягнення цілей. Війну проти України країна-агресорка називає "СВО", у цьому за нею стоїть блок диктатур – КНДР, Іран, підтримка Китаю.

Інформаційна кібервійна "взагалі не знає кордонів" – триває в Європі, США, Азі та на Близькому сході.

Війни більше не оголошують. Їх просто ведуть. І якщо ми досі думаємо, що головне – не допустити початку великої війни, ми запізнилися. Вона вже йде,

– підсумував Коваленко.

Нагадаємо, нещодавно спалахнув новий конфлікт в Азії – через спірну ділянку біля храму наймасштабніші за останнє десятиліття бойові дії розпочалися на кордоні між Таїландом і Камбоджею.