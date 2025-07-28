Російська делегація хоче онлайн зустрічі у трьох форматах: гуманітарному, політичному та військовому. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що саме такою ідеєю закінчився попередній мирний процес у 2022 році.

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Чому пропозиція Кремля небезпечно?

Михайло Шейтельман вважає, що росіяни, як і завжди, імітуватимуть роботу над завершенням війни. Представники Росії також говорять про необхідність організувати ще й четвертий раунд переговорів. Проте, на думку політтехнолога, у цьому немає сенсу, якщо посіпаки Кремля і далі не намагатимуться досягти конкретних кроків щодо припинення війни.

Росіяни не погодились із жодною пропозицією України щодо завершення війни, зокрема про повноцінне припинення вогню та зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Цей онлайн формат (який запропонувала Росія – 24 Канал) дуже небезпечний, адже створюватиме лише ілюзію переговорів,

– сказав Шейтельман.

Він вважає, що у Сполучених Штатах Америки розуміють чого прагне Росія, тому окупантів очікує тиск з боку американського президента, адже 50 днів, які Дональд Трамп дав Путіну для завершення війни, потрохи спливають. Після того як вийде час, США можуть ввести жорсткі санкції для тиску на Росію.

Цікаво, очільник російської делегації Володимир Мединський ухилився від чіткої відповіді на пропозицію України щодо зустрічі Путіна та Зеленського. Він заявив, що перед проведенням перемовин на найвищому рівні необхідно узгодити умови та теми для обговорення. За словами Мединського, така зустріч повинна бути ретельно підготовлена.