Попри глухий кут у мирних переговорах, Володимир Зеленський впевнений, що дипломатичний процес можна відновити. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
Хто може посприяти у відновленні переговорів між Україною та Росією?
Зеленський зауважив, що Україна залишається "відкритою для переговорів з росіянами" щодо мирного врегулювання конфлікту та припинення вогню, якого так жадає Дональд Трамп.
Якщо вони справді хочуть покласти край війні, тоді потрібно перейти на дипломатичний шлях. І, знову ж таки, саме тому я сказав президенту Трампу, що я відкритий,
– сказав Зеленський.
Водночас президент наголосив, що росіяни не поважають закон, однак справді поважають США – передусім Трампа. Тож Зеленський висловив переконання, що саме він здатен примусити Путіна до перемовин, наголосивши, що така можливість має надзвичайно важливе значення для припинення війни.
Чому мирні переговори зайшли в глухий кут?
За даними ЗМІ, після серпневої зустрічі Трампа із Путіним на Алясці дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Україні зайшли в глухий кут.
Згодом президент США скасував другий запланований саміт у Будапешті, оскільки Вашингтон дійшов висновку, що Москва не готова поступитись своїми жорсткими вимогами в перемовинах з Україною.
Водночас лідер США не заперечує, що зустріч із Путіним все ще можлива. Однак Трамп хоче, щоб такі переговори мали результати.