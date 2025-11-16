Об этом в интервью 24 Канала отметил политтехнолог Олег Постернак, отметив, что сейчас о мире между Украиной и Россией не говорится, продолжается война на истощение.

Политтехнолог убежден, что американская линия в вопросе переговорного процесса не будет проукраинской. На это указывают заявления госсекретаря США Рубио том, что новых санкций против России не будет, а также желание Соединенных Штатов скорректировать текст Генассамблеи ООН по Украине. В частности, убрав оттуда вопрос территориальной целостности, а также по квалификации России как страны-агрессора.

Этим маневром Вашингтон дает понять Москве, что есть люфт, понимания и в перспективе США является той страной, на которую Россия сможет надеяться. До апреля 2026 года возможно будут попытки запустить мирные переговоры, но у многих руки просто упали из-за позиции России,

– озвучил политтехнолог.

Он подчеркнул, что если Украина прекратит боевые действия, то будет просто оккупирована Россией. Поэтому прекратить бои должна именно Россия, ведь она эту войну и начала. Это, по его словам, есть базовый пункт требования украинской стороны и США должны это осознать.

С нашей стороны одностороннее прекращение войны будет фактически равносильно капитуляции. Даже в нынешних сложных условиях для украинской армии, государства, власти и народа не капитуляционные настроения не являются доминирующими. Они есть в воображении кремлевской верхушки,

– подчеркнул Постернак.

Политтехнолог подытожил, что Кремль пытается внутри Украины сформировать поле внутреннего общественного давления на украинскую власть. Постернак выразил мнение, что вряд ли России это удастся, однако усилий для этого приложит, принимая во внимание последние политические расклады из-за коррупционных дел.

Переговоры на паузе: последние заявления сторон