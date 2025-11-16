Об этом в интервью 24 Канала отметил политтехнолог Олег Постернак, отметив, что сейчас о мире между Украиной и Россией не говорится, продолжается война на истощение.
Мирные переговоры: какой маневр делают США?
Политтехнолог убежден, что американская линия в вопросе переговорного процесса не будет проукраинской. На это указывают заявления госсекретаря США Рубио том, что новых санкций против России не будет, а также желание Соединенных Штатов скорректировать текст Генассамблеи ООН по Украине. В частности, убрав оттуда вопрос территориальной целостности, а также по квалификации России как страны-агрессора.
Этим маневром Вашингтон дает понять Москве, что есть люфт, понимания и в перспективе США является той страной, на которую Россия сможет надеяться. До апреля 2026 года возможно будут попытки запустить мирные переговоры, но у многих руки просто упали из-за позиции России,
– озвучил политтехнолог.
Он подчеркнул, что если Украина прекратит боевые действия, то будет просто оккупирована Россией. Поэтому прекратить бои должна именно Россия, ведь она эту войну и начала. Это, по его словам, есть базовый пункт требования украинской стороны и США должны это осознать.
С нашей стороны одностороннее прекращение войны будет фактически равносильно капитуляции. Даже в нынешних сложных условиях для украинской армии, государства, власти и народа не капитуляционные настроения не являются доминирующими. Они есть в воображении кремлевской верхушки,
– подчеркнул Постернак.
Политтехнолог подытожил, что Кремль пытается внутри Украины сформировать поле внутреннего общественного давления на украинскую власть. Постернак выразил мнение, что вряд ли России это удастся, однако усилий для этого приложит, принимая во внимание последние политические расклады из-за коррупционных дел.
Переговоры на паузе: последние заявления сторон
Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов озвучил, что российская сторона якобы готова продолжить диалог с украинской. Он подчеркнул, что Стамбул, по-прежнему, готов провести у себя новый раунд переговоров.
Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что в Стамбуле российская сторона не стремилась договариваться о мире. Он подчеркнул, что из-за того, что предыдущие раунды завершились с несущественным прогрессом, сейчас переговоры между сторонами прекращены.
Американский президент Трамп высказался, что Россия не готова к реальному миру, поэтому сейчас смысла во встрече с Путиным он для себя не видит. Он выразил надежду, что в будущем Кремль может согласиться сесть за стол переговоров, потому что Россия несет огромные потери на фронте. К тому же США ввели санкции против ее нефтяных компаний.