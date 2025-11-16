Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив політтехнолог Олег Постернак, зазначивши, що наразі про мир між Україною та Росією не мовиться, продовжується війна на виснаження.

Мирні переговори: який маневр роблять США?

Політтехнолог переконаний, що американська лінія у питанні переговорного процесу не буде проукраїнською. На це вказують заяви держсекретаря США Рубіо про те, що нових санкцій проти Росії не буде, а також бажання Сполучених Штатів скоригувати текст Генасамблеї ООН щодо України. Зокрема, прибравши звідти питання територіальної цілісності, а також щодо кваліфікації Росії як країни-агресора.

Цим маневром Вашингтон дає зрозуміти Москві, що є люфт, порозуміння і в перспективі США є тією країною, на яку Росія зможе сподіватися. До квітня 2026 року можливо будуть спроби запустити мирні переговори, але багато в кого руки просто впали через позицію Росії,

– озвучив політтехнолог.

Він підкреслив, що якщо Україна припинить бойові дії, то буде просто окупована Росією. Тож припинити бої має саме Росія, адже вона цю війну і розпочала. Це, з його слів, є базовий пункт вимоги української сторони й США мають це усвідомити.

З нашого боку одностороннє припинення війни буде фактично дорівнювати капітуляції. Навіть в нинішніх складних умовах для української армії, держави, влади й народу не є капітуляційні настрої не є домінуючими. Вони є в уяві кремлівської верхівки,

– підкреслив Постернак.

Політтехнолог підсумував, що Кремль намагається всередині України сформувати поле внутрішнього суспільного тиску на українську владу. Постернак висловив думку, що навряд чи Росії це вдасться, однак зусиль для цього докладе, беручи до уваги останні політичні розклади через корупційні справи.

Переговори на паузі: останні заяви сторін