Об этом 24 Каналу рассказала политолог, американистка, кандидат исторических наук Александра Филипенко, отметив, что Трамп начинает повторяться. Ранее он также часто рассказывал о "несколько месяцев", "несколько недель", 60 дней и т.д.

Почему Трамп снова говорит о "нескольких месяцах"?

Как отметила Филиппенко, вероятно, Трамп и его администрация несколько растеряны относительно того, как заставить Кремль пойти на завершение войны. Его классические подходы, к сожалению, тут не срабатывают.

Торговые переговоры и пошлины всегда работали. Недавно Трамп рассказывал, что завершил аж 8 войн. И все это удалось сделать фактически из-за того, что он угрожал наложить ужасные пошлины на страны, которые конфликтуют. И это работало,

– отметила Филипенко.

Трамп применил эти инструменты и против России. Но такой подход не сработал, что было видно после его встречи с Путиным на Аляске. Сейчас администрация Трампа ищет новые варианты, как заставить российского диктатора пойти на мирные переговоры и завершение войны.

Обратите внимание! Трамп выразил надежду, что войну в Украине удастся урегулировать за несколько месяцев. По его мнению, Путин хочет вести бизнес с США, поэтому прекратит боевые действия.

Заявления Трампа о войне: коротко