Про це 24 Каналу розповіла політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко, зауваживши, що Трамп починає повторюватися. Раніше він також часто розповідав про "кілька місяців", "кілька тижнів", 60 днів тощо.

Чому Трамп знову говорить за "кілька місяців"?

Як наголосила Філіппенко, ймовірно, Трамп та його адміністрація дещо розгублені щодо того, як змусити Кремль піти на завершення війни. Його класичні підходи, на жаль, тут не спрацьовують.

Торгівельні переговори і мита завжди працювали. Нещодавно Трамп розповідав, що завершив аж 8 воєн. І все це вдалося зробити фактично через те, що він погрожував накласти жахливі мита на країни, які конфліктують. І це працювало,

– зауважила Філіпенко.

Трамп застосував ці інструменти і проти Росії. Але такий підхід не спрацював, що було видно після його зустрічі з Путіним на Алясці. Зараз адміністрація Трампа шукає нові варіанти, як змусити російського диктатора піти на мирні переговори та завершення війни.

Заяви Трампа про війну: коротко