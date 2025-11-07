После длительного лоббирования Украиной вопроса дальнобойных ракет Tomahawk, Пентагон все же дал "зеленый свет" на поставку оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Какой позиции по оружию придерживается Дональд Трамп?

По данным издания, чиновники Пентагона пришли к выводу, что поставки дальнобойного оружия Киеву не повлияют негативно на запасы американского оружия, поэтому дали "зеленый свет". Несмотря на это окончательное политическое решение остается за президентом США.

Однако сам Дональд Трамп достаточно нейтрально отреагировал на перспективы скорой поставки Tomahawk Киеву. А на вопрос СМИ, предоставит ли он эти ракеты Украине, ответил: "Нет, на самом деле нет".

Ранее посол Украины в США сообщала о позитивных изменениях в переговорах с американцами по дальнобойному оружию, в частности ракет Tomahawk.

Военный аналитик Майкл Кларк отметил, что Трамп уверен в своем решении по Tomahawk и убежден, что не ошибается. В то же время он отмечает, что Россия заметно "беспокоится за них".

Они волнуются относительно дальности и точности. Если бы американцы были готовы предоставить Украине достаточно Tomahawk, чтобы украинцы могли действительно атаковать российские нефтеперерабатывающие мощности, военные цели... тогда, я думаю, это повлияло бы на решение России продолжить войну в следующем году,

– сказал Кларк.

По его словам, страх оказаться в такой ситуации заставил Владимира Путина в последний раз позвонить Трампу и "успокоить его". Эксперт считает, что президент США не изменит свое мнение и подозревает, что тот пытается выйти из этой войны.

