Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Євген Добряк, наголосивши на тому, що своєю політикою Дональд Трамп надає можливості важливому гравцю та конкуренту США збільшувати свій геополітичний вплив та економічно посилюватися. Добряк пояснив, як це загрожує чинному світопорядку.

Чому США втрачають світовий вплив?

Експерт-міжнародник наголосив, що за часів президенства Джозефа Байдена, він зумів після напруги у відносинах США та Китаю знайти порозуміння із Сі Цзіньпіном у багатьох військово-технічних та військово-політичних питаннях. Однак Трамп своєю політикою нівелював ці зусилля.

Зараз вся сила та активність передана Пекіну. Тепер Китай розраховує, коли саме йому здійснити військово-технічні заходи проти Тайваню. Якщо завтра чи за пів року Сі Цзіньпін здійснить військову блокаду острова, а потім і його захоплення, то навряд чи сьомому флоту США буде наказано захистити Тайвань як союзника і партнера країни,

– припустив Добряк.

Зверніть увагу! Для Китаю контроль над Тайванем має велике військово-стратегічне і геостратегічне значення. Фактично це означає тримати в руках дві найпотужніші логістичні артерії Азії і світу – Східнокитайське та Південнокитайське моря і Тайванську протоку. Товарообіг по цих логістичних шляхах складає 5,5 трильйонів доларів на рік.

У Китая, на його думку, зараз розв'язані руки. Якщо Трамп продовжуватиме ту саму політику, то він підійде до прірви, з якої буде дуже важко відійти та повернути Сполучені Штати у статус глобального гегемона.

Як Трамп змінює відносини США з країнами Перської затоки?

США зараз також проводять недолугу політику на Близькому Сході. Удар Ізраїлю по Катару (попри повагу до боротьби ізраїльтян за власну безпеку), порушили державний суверенітет одної з найбагатіших та найвпливовіших країн світу.

Якщо Сполучені Штати не можуть гарантувати безпеку у країнах Перської затоки, які були союзниками західних країн, насамперед США і Великобританії, тоді ці держави будуть дивитися у бік Китаю. Вони, на його думку, шукатимуть у Пекіна безпекову парасольку. А це вже реальна проблема, тому що ці країни є найбільшими постачальниками енергоносії у світі.

Це загрожує, як припустив експерт-міжнародник, безпековій архітектурі та оборонним складовим, що вибудовані ще з 1945 року між США та Саудівською Аравією щодо монополії Вашингтону на розробку саудівських родовищ. Ця формула працює до сьогодні: нафта в обмін на безпеку.

Трамп може зруйнувати все це. Він підписав з Катаром угоди на трильйони доларів, але не зробив елементарних речей. Зокрема, тому що він не може розв'язати питання щодо Гази та досягнути миру в регіоні,

– зазначив Євген Добряк.

Тому, якщо президент США не контролює ці процеси, то це, додав експерт-міжнародник, може призвести до хаосу в системі глобальної безпеки, що призведе до наслідків світового масштабу.

Відносини США та Китаю: що відбувається?