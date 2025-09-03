Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Як Трамп доклався до того, що Китай здобуває все більше впливу у світі

Як Трамп відреагував на парад у Китаї?

Дональд Трамп звинуватив очільник КНДР, Китаю та Росії у "змові" проти США.

За словами аналітиків, його нещодавній допис означає одне: якщо два великі зібрання авторитарних лідерів, супротивників США та колишніх союзників цього тижня в Китаї були задумані як особиста образа президента США, вони спрацювали ідеально.

І це підкреслило марність спроб Трампа підкорити справжніх світових "жорстких лідерів" своїми "чарами" мистецтва укладання угод та його твердженнями, що нібито тісні стосунки з такими лідерами можуть бути вирішальними,

– йдеться в матеріалі.

Трамп минулого місяця зустрічався з Путіним в Алясці, але його пишний прийом на червоній доріжці поки що не приніс жодного прогресу у питанні завершення війни в Україні. Саміти президента США з Кім Чен Ином під час його першого терміну також виявилися невдалими.

Журналісти зазначають, що парад у Китаї відбувається в напружений міжнародний момент, коли "нова азійська супердержава" прагне скористатися нестабільною зовнішньою політикою Трампа, яка підірвала репутацію Америки як надійної великої держави.

Що відомо про військовий парад у Китаї?