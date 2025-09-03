Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Як Трамп відреагував на парад у Китаї?
Дональд Трамп звинуватив очільник КНДР, Китаю та Росії у "змові" проти США.
За словами аналітиків, його нещодавній допис означає одне: якщо два великі зібрання авторитарних лідерів, супротивників США та колишніх союзників цього тижня в Китаї були задумані як особиста образа президента США, вони спрацювали ідеально.
І це підкреслило марність спроб Трампа підкорити справжніх світових "жорстких лідерів" своїми "чарами" мистецтва укладання угод та його твердженнями, що нібито тісні стосунки з такими лідерами можуть бути вирішальними,
– йдеться в матеріалі.
Трамп минулого місяця зустрічався з Путіним в Алясці, але його пишний прийом на червоній доріжці поки що не приніс жодного прогресу у питанні завершення війни в Україні. Саміти президента США з Кім Чен Ином під час його першого терміну також виявилися невдалими.
Журналісти зазначають, що парад у Китаї відбувається в напружений міжнародний момент, коли "нова азійська супердержава" прагне скористатися нестабільною зовнішньою політикою Трампа, яка підірвала репутацію Америки як надійної великої держави.
Що відомо про військовий парад у Китаї?
- На заході були присутні 26 іноземних лідерів, серед яких Володимир Путін і Кім Чен Ин. Кілька азійських лідерів також взяли участь у параді, серед них — прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф, президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Монголії Ухнаагій Хурелсух та інші.
- На площі Тяньаньмень у Пекіні вперше показали міжконтинентальну балістичну ракету DF-61 на мобільній платформі. Крім неї, були представлені також балістична ракета повітряного базування JL-1, підводна міжконтинентальна JL-3 та нова версія наземної МБР DF-31.
- Окремо було продемонстровано складники ядерної тріади Китаю — наземні, морські та повітряні стратегічні сили.