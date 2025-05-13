Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про турне Трамп Перською затокою

Так, під час своєї поїздки Близьким Сходом Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Зазначається, що під час візиту 13 травня Трамп може оголосити про великий продаж зброї Саудівській Аравії. Попередньо його оцінюють у понад 100 мільярдів доларів. Він включає низку озброєнь, зокрема транспортний літак C-130.

14 травня Трамп прибуде у Катар. Там королівська сім'я Катару, ймовірно, подарує президенту розкішний літак Boeing 747-8, який переобладнають для використання як Air Force One. Згодом борт перейде у власність фонду президентської бібліотеки Трампа. Рішення вже критикують демократи, називаючи літак "хабарем з додатковим місцем для ніг". Однак жодного остаточного рішення щодо передачі літака наразі не ухвалено.

Під час візиту Трампа до ОАЕ країни планують підписати низку фінансових угод, які включатимуть інвестиції, зосереджені на штучному інтелекті, напівпровідниках, виробництві та енергетиці. Емірати зобов'язалися витратити 1,4 трильйона доларів інвестицій США протягом 10 років.

Також за кілька днів до візиту США оголосили про новий продаж зброї Об'єднаним Арабським Еміратам на суму понад 1,4 мільярда доларів. Пакет включає 1,3 мільярда доларів на гелікоптери Chinook та 130 мільйонів доларів на запчастини та підтримку винищувачів F-16.