Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о турне Трамп по Персидскому заливу

Так, во время своей поездки по Ближнему Востоку Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что во время визита 13 мая Трамп может объявить о крупной продаже оружия Саудовской Аравии. Предварительно его оценивают в более чем 100 миллиардов долларов. Он включает ряд вооружений, в частности транспортный самолет C-130.

14 мая Трамп прибудет в Катар. Там королевская семья Катара, вероятно, подарит президенту роскошный самолет Boeing 747-8, который переоборудуют для использования как Air Force One. Впоследствии борт перейдет в собственность фонда президентской библиотеки Трампа. Решение уже критикуют демократы, называя самолет "взяткой с дополнительным местом для ног". Однако никакого окончательного решения о передаче самолета пока не принято.

Во время визита Трампа в ОАЭ страны планируют подписать ряд финансовых соглашений, которые будут включать инвестиции, сосредоточены на искусственном интеллекте, полупроводниках, производстве и энергетике. Эмираты обязались потратить 1,4 триллиона долларов инвестиций США в течение 10 лет.

Также за несколько дней до визита США объявили о новой продаже оружия Объединенным Арабским Эмиратам на сумму более 1,4 миллиарда долларов. Пакет включает 1,3 миллиарда долларов на вертолеты Chinook и 130 миллионов долларов на запчасти и поддержку истребителей F-16.