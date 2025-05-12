Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про перший закордонний візит Трампа

Журналісти зазначають, що Дональд Трамп планує прибути до Ер-Ріяду у Саудівській Аравії, а вже у вівторок полетить далі в Доху, Катар, та Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Це можливість для американського лідера зміцнити відносини з трьома ключовими союзниками на Близькому Сході та довести показати силу як укладача угод на світовій арені.

Сама поїздка триватиме з 13 по 16 травня.

Цікаво, що ця поїздка схожа на перший міжнародний візит Трампа під час його першого президентства у 2017 році.

Тепер, 8 років потому, президент Трамп повернеться, щоб ще раз підкреслити своє бачення гордого, квітучого та успішного Близького Сходу, де Сполучені Штати та країни Близького Сходу перебувають у відносинах співпраці, і де екстремізм переможений на користь торгівлі та культурного обміну,

– сказала журналістам прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт.

Пріоритетом американського президента під час цієї поїздки є укладення "економічних угод" із Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами, які б посилили їхні інвестиції в Америку, заявили виданню кілька чиновників адміністрації Трампа.

Також очікується, що Трамп зустрінеться з військовослужбовцями на авіабазі США в Катарі, що підтвердила Левітт.

Експерти також припускають, що Трамп тиснутиме на своїх колег, щоб вони знизили ціну на нафту, що є спробою президента США виконати ключову передвиборчу обіцянку щодо зниження повсякденних витрат американців. Хоча незрозуміло, якого прогресу можна досягти в цьому напрямку.

Під час поїздки Трамп подорожуватиме з великою делегацією, до якої входитимуть кілька секретарів кабінету міністрів та високопоставлені чиновники. Очікується, що держсекретар Макро Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет та міністр фінансів Скотт Бессент прилетять до регіону окремо від Трампа для участі у зустрічах з близькосхідними колегами.

Міністр торгівлі Говард Латнік також має приєднатися до делегації. Більшість керівних співробітників Білого дому, включно з керівницею апарату Сьюзі Вайлз, також супроводжуватимуть президента, повідомили CNN високопоставлені чиновники Білого дому.