Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт-международник Евгений Добряк, отметив, что своей политикой Дональд Трамп предоставляет возможности важному игроку и конкуренту США увеличивать свое геополитическое влияние и экономически усиливаться. Добряк объяснил, как это угрожает действующему миропорядку.

Почему США теряют мировое влияние?

Эксперт-международник отметил, что во времена президентства Джозефа Байдена, он сумел после напряжения в отношениях США и Китая найти взаимопонимание с Си Цзиньпином во многих военно-технических и военно-политических вопросах. Однако Трамп своей политикой нивелировал эти усилия.

Сейчас вся сила и активность передана Пекину. Теперь Китай рассчитывает, когда именно ему осуществить военно-технические мероприятия против Тайваня. Если завтра или через полгода Си Цзиньпин осуществит военную блокаду острова, а затем и его захват, то вряд ли седьмому флоту США будет приказано защитить Тайвань как союзника и партнера страны,

– предположил Добряк.

Обратите внимание! Для Китая контроль над Тайванем имеет большое военно-стратегическое и геостратегическое значение. Фактически это означает держать в руках две мощнейшие логистические артерии Азии и мира – Восточнокитайское и Южнокитайское моря и Тайваньский пролив. Товарооборот по этих логистических путях составляет 5,5 триллиона долларов в год.

У Китая, по его мнению, сейчас развязаны руки. Если Трамп будет продолжать ту же политику, то он подойдет к пропасти, из которой будет очень трудно отойти и вернуть Соединенные Штаты в статус глобального гегемона.

Как Трамп меняет отношения США со странами Персидского залива?

США сейчас также проводят бездумную политику на Ближнем Востоке. Удар Израиля по Катару (несмотря на уважение к борьбе израильтян за собственную безопасность), нарушили государственный суверенитет одной из самых богатых и влиятельных стран мира.

Если Соединенные Штаты не могут гарантировать безопасность в странах Персидского залива, которые были союзниками западных стран, прежде всего США и Великобритании, тогда эти государства будут смотреть в сторону Китая. Они, по его мнению, будут искать у Пекина зонтик безопасности. А это уже реальная проблема, потому что эти страны являются крупнейшими поставщиками энергоносители в мире.

Это угрожает, как предположил эксперт-международник, архитектуре безопасности и оборонным составляющим, что выстроены еще с 1945 года между США и Саудовской Аравией относительно монополии Вашингтона на разработку саудовских месторождений. Эта формула работает до сих пор: нефть в обмен на безопасность.

Трамп может разрушить все это. Он подписал с Катаром соглашения на триллионы долларов, но не сделал элементарных вещей. В частности, потому что он не может решить вопрос с Газой и достичь мира в регионе,

– отметил Евгений Добряк.

Поэтому, если президент США не контролирует эти процессы, то это, добавил эксперт-международник, может привести к хаосу в системе глобальной безопасности, что будет приведет к последствиям мирового масштаба.

Отношения США и Китая: что происходит?