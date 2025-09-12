Що відомо про перемовини між США та Китаєм?
Згідно з графіком, наступного тижня обговорення також стосуватимуться статусу TikTok та зусиль із боротьби з відмиванням грошей, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Тиск Трампа: чи погодиться Європа на мита у 100% на Китай та Індію
Високопосадовці з обох сторін, відповідальні за оборону та зовнішню політику, провели те, що США охарактеризували як "відверті та конструктивні" розмови. Оскільки очікується, що Сі та Трамп візьмуть участь у саміті в Південній Кореї наступного місяця, ці контакти можуть полегшити шлях до їхньої першої особистої зустрічі з моменту повернення Трампа до влади.
Основним завданням буде досягнення прогресу в напрямку "угоди", яка передбачала б зобов’язання Китаю щодо закупівель в обмін на зниження американських тарифів – як взаємних, так і пов’язаних із фентанілом. Хоча великих проривів одразу може й не бути, зустріч у Мадриді може дати ознаки поступу до угоди.
Запланований діалог між Бессентом і Хе є частиною поїздки американського посадовця до Іспанії та Великої Британії з 12 по 18 вересня, де він має зустрітися зі своїми колегами,
– йдеться у матеріалі.
Термін, до якого ByteDance мала знайти місцевого покупця, Трамп відкладав тричі. Востаннє американський лідер надав 90-денне продовження з 19 червня. Але дедлайн наближається – 17 вересня – і доля TikTok залишається невизначеною, і немає жодних ознак укладення угоди.
Час також є особливо делікатним для двох найбільших економік світу. Річ у тім, що 90-денне тарифне перемир’я між країнами закінчується на початку листопада.
Тимчасова угода стримувала мита від зростання до рекордних рівнів, але її завершення може стати потенційним осередком для відновлення економічної війни,
– наголосили у Bloomberg.
Важливо! Трамп зберігає жорстку позицію щодо торгівлі, заявивши цього тижня європейським посадовцям, що готовий запровадити масштабні нові мита проти Китаю через його підтримку Росії. Такі кроки можуть зірвати дипломатичний прогрес і ускладнити зусилля з укладення ширшої торговельної угоди.
Що відомо про ситуацію з митами проти Китаю та Індії?
Президент США Дональд Трамп запропонував ЄС ввести тарифи у розмірі 100% на імпорт з Індії та Китаю. Таким чином він прагне посилити тиск на Росію і змусити її припинити війну в Україні.
Ініціатива американського лідера була проявлена на тлі розчарування в США через складність досягнення мирної угоди між Росією та Україною.
Таким чином Трамп запропонував ввести тарифи, які змусять Китай припинити купувати російську нафту.