Про таке інформує CNN з посиланням на дані поліції Нью-Йорка, передає 24 Канал.
За інформацією правоохоронців, Мадуро доправили до Мангеттена гелікоптером, після чого в супроводі посиленого поліцейського кортежу перевезли до місця утримання.
Прибуття Ніколаса Мадуро до США у супроводі DEA: дивіться світлини Radar Austral
Очікується, що вже наступного тижня він постане перед Федеральним судом Мангеттена. Йому інкримінують причетність до незаконної торгівлі наркотичними засобами та озброєнням.
Зауважимо! Під час пресконференції 3 січня Дональд Трамп заявив, що до зміни влади у Венесуелі країною керуватимуть США.
З осені 2025 року Військово-морські сили США почали збільшувати свою присутність у Карибському морі. Вторгнення в країну пророкували давно.
Вночі 3 січня столиця країни Каракас була під атакою гелікоптерів США. У міст гриміли вибухи й підіймалися стовпи диму.
У відповідь на дії Вашингтона президент Венесуели Ніколас Мадуро запровадив у країні надзвичайний стан і звернувся до міжнародної спільноти із закликом об'єднатися для протидії, за його словами, зовнішній агресії.
Тим часом у США висунули обвинувачення проти Мадуро та його дружини. Їм закидають участь у змові проти США, наркотероризм, а також незаконне володіння зброєю. Подружжя затримали та вивезли з Венесуели.
Віце-президентка країни Делсі Родрігес, зі свого боку, заявила, що Ніколас Мадуро залишається єдиним легітимним главою держави. Вона різко розкритикувала дії Вашингтона, схарактеризувавши їх як "збройний напад" на суверенну країну.
Світова спільнота відреагувала по-різному. Так, Росія, Іран та деякі латиноамериканські держави виловили підтримку Венесуелі та її очільнику. Тоді як у Європі більшість країн зайняла стриману позицію.