Об этом информирует CNN со ссылкой на данные полиции Нью-Йорка, передает 24 Канал.

Где сейчас находится Мадуро и что с ним будет дальше?

По информации правоохранителей, Мадуро доставили в Манхэттен вертолетом, после чего в сопровождении усиленного полицейского кортежа перевезли к месту содержания.

Прибытие Николаса Мадуро в США в сопровождении DEA: смотрите фотографии Radar Austral

Ожидается, что уже на следующей неделе он предстанет перед Федеральным судом Манхэттена. Ему инкриминируют причастность к незаконной торговле наркотическими средствами и вооружением.

Заметим! Во время пресс-конференции 3 января Дональд Трамп заявил, что до смены власти в Венесуэле страной будут руководить США.

Больше об операции США в Венесуэле

  • С осени 2025 года Военно-морские силы США начали увеличивать свое присутствие в Карибском море. Вторжение в страну предсказывали давно.

  • Ночью 3 января столица страны Каракас была под атакой вертолетов США. У городов гремели взрывы и поднимались столбы дыма.

  • В ответ на действия Вашингтона президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение и обратился к международному сообществу с призывом объединиться для противодействия, по его словам, внешней агрессии.

  • Тем временем в США выдвинули обвинения против Мадуро и его жены. Им вменяют участие в заговоре против США, наркотерроризм, а также незаконное владение оружием. Супругов задержали и вывезли из Венесуэлы.

  • Вице-президент страны Делси Родригес, со своей стороны, заявила, что Николас Мадуро остается единственным легитимным главой государства. Она резко раскритиковала действия Вашингтона, охарактеризовав их как "вооруженное нападение" на суверенную страну.

  • Мировое сообщество отреагировало по-разному. Так, Россия, Иран и некоторые латиноамериканские государства выловили поддержку Венесуэле и ее руководителю. Тогда как в Европе большинство стран заняло сдержанную позицию.