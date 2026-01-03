Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Венесуэлы Гейлиса Мариеля Кабрера

Почему Мадуро объявил чрезвычайное положение?

После приказа Дональда Трампа бить по объектам Венесуэлы, лидер Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране.

Президент Венесуэлы подписал соответствующий документ. По его словам, это решение должно обеспечить защиту населения, стабильную работу государственных институтов и немедленно перейти к вооруженному сопротивлению. Мадуро призвал страну к мобилизации.

Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира мобилизоваться в активной солидарности перед лицом этой имперской агрессии,

– говорится в сообщении.

Также Мадуро приказал немедленно развернуть Командование комплексной обороны нации и соответствующие органы управления.

В Венесуэле отметили, что будут действовать в рамках статьи 51 Устава ООН и оставляют за собой право на законную самооборону.

Что известно о взрывах в Венесуэле?