Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника МЗС Венесуели Ґейліса Марієля Кабрера

Чому Мадуро оголосив надзвичайний стан?

Після наказу Дональда Трампа бити по об'єктах Венесуели, лідер Ніколас Мадуро оголосив про введення надзвичайного стану по всій країні.

Президент Венесуели підписав відповідний документ. За його словами, це рішення має забезпечити захист населення, стабільну роботу державних інституцій і негайно перейти до збройного спротиву. Мадуро закликав країну до мобілізації.

Ми закликаємо народи та уряди Латинської Америки, Карибського басейну та всього світу мобілізуватися в активній солідарності перед обличчям цієї імперської агресії,

– йдеться в повідомленні.

Також Мадуро наказав негайно розгорнути Командування комплексної оборони нації та відповідні органи управління.

У Венесуелі наголосили, що діятимуть у межах статті 51 Статуту ООН і залишають за собою право на законну самооборону.

Що відомо про вибухи у Венесуелі?