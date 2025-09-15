Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, подчеркнув, что вводить санкции США должны совместно с Европой, а не спорить, кто первым начнет.

Почему США не будут вводить санкции в отношении Китая?

Относительно санкций в сторону Китая, политолог уверен, что американцы не собираются их вводить. Он рассказал, что в Испании начался очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином на тему торговых взаимоотношений. Страны, по его словам, имеют цель договориться о том, чтобы не продолжать торговую войну.

"В чем главная проблема, почему американцы не планируют вводить санкции или дополнительные пошлины против Китая? Потому что они сейчас зависят от него, как и Европа по редкоземельным металлам. 80% их закупки в США поступают из Китая", – объяснил Фесенко.

Учитывая это, было бы целесообразно уменьшить эту зависимость от Китая. Об этом Европе уже озвучил канцлер Германии Мерц. Политолог отметил, что тем более над этим стоит задуматься США, потому что речь идет о стратегическом сырье, что влияет в частности на вопросы национальной безопасности, экономические позиции Штатов в ряде отраслей.

То, что предлагает Трамп – циничная позиция. Он прекрасно понимает, что Европа этого не сделает,

– считает Фесенко.

Относительно нефти, в Европе ее главные покупатели – Венгрия и Словакия. Политолог убежден, если бы Трамп действительно дал бы команду Орбану и Фицо прекратить покупать российскую нефть, те сделали бы это, но лидер США публично не обращается к указанным политикам. Зато Трамп обращается абстрактно к европейцам.

Это тактика, а не реальное стремление усилить давление на Россию. Трамп играет с европейцами. Он давит в торговых вопросах, когда надо. А сейчас все выглядит цинично, не по-партнерски,

– заметил Фесенко.

Политолог подытожил, что Трамп сегодня абсолютно не готов к усилению давления на Россию, в том числе в направлении внедрения санкций.

Заметьте! Политолог Валентин Гладких, комментируя ультиматум Трампа в сторону Европы, высказал мнение, что лидер США специально озвучивает европейцам неприемлемые требования для того, чтобы найти оправдание своей бездеятельности касательно давления на Россию. Он напомнил, что ЕС ввел уже 18 пакетов санкций, поэтому движется в этом направлении длительное время.

