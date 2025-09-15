Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, підкресливши, що вводити санкції США має спільно з Європою, а не сперечатися, хто першим розпочне.

Чому США не вводитимуть санкції щодо Китаю?

Стосовно санкцій щодо Китаю, політолог впевнений, що американці не збираються їх вводити. Він розповів, що в Іспанії розпочався черговий раунд переговорів між Вашингтоном і Пекіном на тему торгівельних взаємин. Країни, з його слів, мають на меті домовитися про те, аби не продовжувати торгівельну війну.

"В чому головна проблема, чому американці не планують вводити санкції чи додаткові мита проти Китаю? Тому що вони зараз залежать від нього, як і Європа щодо рідкісноземельних металів. 80% їх закупівлі в США надходять з Китаю", – пояснив Фесенко.

З огляду на це, було б доцільно зменшити цю залежність від Китаю. Про це Європі вже озвучив канцлер Німеччини Мерц. Політолог наголосив, що тим більше над цим варто замислитись США, бо мовиться про стратегічну сировину, що впливає зокрема на питання національної безпеки, економічні позиції Штатів у низці галузей.

Те, що пропонує Трамп – цинічна позиція. Він чудово розуміє, що Європа цього не зробить,

– вважає Фесенко.

Стосовно нафти, в Європі її головні покупці – Угорщина і Словаччина. Політолог переконаний, якби Трамп дійсно дав би команду Орбану і Фіцо припинити купувати російську нафту, ті зробили б це, але лідер США публічно не звертається до вказаних політиків. Натомість Трамп звертається абстрактно до європейців.

Це тактика, а не реальне прагнення посилити тиск на Росію. Трамп грається з європейцями. Він тисне в торгівельних питаннях, коли треба. А зараз все виглядає цинічно, не по-партнерськи,

– зауважив Фесенко.

Політолог підсумував, що Трамп сьогодні абсолютно не готовий до посилення тиску на Росію, у тому числі в напрямку впровадження санкцій.

Зауважте! Політолог Валентин Гладких, коментуючи ультиматум Трампа в бік Європи, висловив думку, що лідер США спеціально озвучує європейцям неприйнятні вимоги для того, аби знайти виправдання своїй бездіяльності щодо тиску на Росію. Він нагадав, що ЄС ввів вже 18 пакетів санкцій, тож рухається в цьому напрямку тривалий час.

