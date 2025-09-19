На это повлияло много моментов. Спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире 24 Канала назвал их.

Почему наступление врага провалилось?

Алексей Бельский отметил, что прежде всего повлияло то, что захватчики атаковали одновременно на многих направлениях. Они рассредоточили свои силы. Это очень хорошо для Украины, потому что если бы россияне ударили где-то одним мощным ударом, они прорвали бы оборону.

Также у оккупантов очень плохая логистика. Даже если они где-то организуют какой-то прорыв, им очень трудно перебрасывать туда пополнение. Они перемещают боеприпасы и велосипедами, и мотоколясками, и на лошадях. Например, если враг где-то организовывает прорыв, то не сможет быстро бросить туда пополнение.

Кроме того, у них стоит задача захватывать и отчитываться о захваченных километрах в Украине. В то же время эти километры не имеют какого-то тактического и стратегического значения. То есть вместо того, чтобы попытаться оккупировать какой-то крупный населенный пункт, они захватывают какое-то заброшенное село, географическое название, а потом вопят об этом со всех ресурсов.

А еще мы видим очень много групп, я их называю группы-смертники, которых отправляют на окраины какого-то населенного пункта. Они трясут там тряпками, потому что с них требуют захватить это село. Затем эти группы уничтожают. Они посылают туда новые и новые группы. Но везде их пропаганда вопит, что они захватили это село,

– сказал спикер.

Уже давно известно, что российское командование не бережет жизни своих солдат. Когда ВСУ брали пленных на Добропольском выступлении, один оккупант рассказывал, что его побратим, с которым он шел, получил ранение. Он связался по рации, попросил эвакуацию. Но ему сказали, что эвакуации не будет, "получил ранение – твои проблемы". В общем внутри российского войска фиксируются воровство, вымогательство, абсолютное отсутствие мотивации и так далее.

Стоит подчеркнуть, что хоть ВСУ имеют меньше ресурсов, однако наши защитники рационально используют имеющиеся силы и средства. Еще одна причина – очень плохое качество российского пополнения, потому что оно не обучено. В Украине человека мобилизуют, отправляют в учебный центр, он там долго учится, а потом приезжает в свое подразделение и проходит там слаживание. Также наши бойцы очень хорошо работают по вражеской технике.

Они (россияне – 24 Канал) затянули бронированную технику в Донецкую область. Она ожидает в тылу. Танки Т-90, и Т-72Б. Эшелонами они заходили под Донецком. Они готовятся ее бросить,

– добавил Бельский.

