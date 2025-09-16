В частности, он прокомментировал российские наступления, что провалились. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президент Зеленского.
Что происходит на фронте?
Говоря о фронте, Зеленский отметил, что Украина очень вовремя сработала и полностью сорвала две наступательные операции.
И третья... Я думаю, если честно, день – два и мы поймем, что они (россияне – 24 Канал) понесли большие потери и у них ничего не получилось. Но мне нужно еще одни – двое суток, чтобы об этом сказать публично,
– сказал президент.
Он сообщил, что украинская армия на одном из направлений ведет "важные действия".
И Россия готовится к еще двум наступательным операциям осенью.
В то же время, по мнению Зеленского, у россиян все хуже пошло, чем они ожидали.
"Я бы так сказал, у них все гораздо хуже, чем они Путину докладывали. Путин об этом не знает, думаю, не осознает. Но, безусловно, есть же графики, доклада. В какой-то момент он все это увидит", – добавил президент.
Ситуация на фронте: последние новости
За сутки 15 сентября на фронте произошло 208 боевых столкновений. Тяжелее всего на Покровском направлении, где ВСУ остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора.
Между тем на Купянском направлении ситуация тоже остается критической. В окрестностях самого Купянска идут бои, в городе ищут вражеские ДРГ.
А на Днепропетровщине ВСУ зачистили село Филия. Оккупанты пробыли в этом населенном пункте всего несколько часов. Также россияне пытаются взять Новопавловку.