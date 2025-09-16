Зокрема, він прокоментував російські наступи, що провалилися. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президент Зеленського.
Що відбувається на фронті?
Говорячи про фронт, Зеленський зауважив, що Україна дуже вчасно спрацювала і повністю зірвала дві наступальні операції.
І третя… Я думаю, якщо чесно, день – два і ми зрозуміємо, що вони (росіяни – 24 Канал) понесли великі втрати і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну – дві доби, щоби про це сказати публічно,
– сказав президент.
Він повідомив, що українська армія на одному із напрямків веде "важливі дії".
Та Росія готується до ще двох наступальних операцій восени.
Водночас, на думку Зеленського, у росіян усе гірше пішло, ніж вони очікували.
"Я б так сказав, у них все набагато гірше, ніж вони Путіну доповідали. Путін про це не знає, думаю, не усвідомлює. Але ж, безумовно, є ж графіки, доповіді. В якийсь момент він все це побачить", – додав президент.
Інтерв'ю Зеленського: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
За добу 15 вересня на фронті відбулося 208 бойових зіткнень. Найважче на Покровському напрямку, де ЗСУ зупинили 54 штурмові й наступальні дії агресора.
Тим часом на Куп'янському напрямку ситуація теж лишається критичною. На околицях самого Куп'янська точаться бої, в місті шукають ворожі ДРГ.
А на Дніпропетровщині ЗСУ зачистили село Філія. Окупанти пробули у цьому населеному пункті всього декілька годин. Також росіяни намагаються взяти Новопавлівку.