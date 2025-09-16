Зокрема, він прокоментував російські наступи, що провалилися. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президент Зеленського.

Дивіться також Відбивають штурми трьох армій: ЗСУ відповіли, чи зможуть росіяни окупувати Покровськ

Що відбувається на фронті?

Говорячи про фронт, Зеленський зауважив, що Україна дуже вчасно спрацювала і повністю зірвала дві наступальні операції.

І третя… Я думаю, якщо чесно, день – два і ми зрозуміємо, що вони (росіяни – 24 Канал) понесли великі втрати і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну – дві доби, щоби про це сказати публічно,

– сказав президент.

Він повідомив, що українська армія на одному із напрямків веде "важливі дії".

Та Росія готується до ще двох наступальних операцій восени.

Водночас, на думку Зеленського, у росіян усе гірше пішло, ніж вони очікували.

"Я б так сказав, у них все набагато гірше, ніж вони Путіну доповідали. Путін про це не знає, думаю, не усвідомлює. Але ж, безумовно, є ж графіки, доповіді. В якийсь момент він все це побачить", – додав президент.

Інтерв'ю Зеленського: дивіться відео

Ситуація на фронті: останні новини