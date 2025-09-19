Об этом стало известно из заявления ОСУВ "Днепр", передает 24 Канал.
Какова ситуация в районе Липцов?
По информации украинских бойцов, на Южно-Слобожанском направлении россияне активизировали наступление в сторону Липцов.
Также в оперативно-стратегической группировке отметили, что оккупанты не оставляют попыток закрепиться в районе Купянска. В то же время атака на Волчанск завершилась для противника безрезультатно.
Обратите внимание! Село Липцы имеет важное расположение на высотах, что позволяет контролировать окружающую местность, поэтому оккупанты в очередной раз стремятся захватить эту точку, которая неоднократно переходила из рук в руки.
Карта боевых действий / DeepState
Так, осенью 2022 года село Липцы захватили россияне. Тогда они депортировали часть жителей. В мае 2023-го ВСУ освободили населенный пункт, но он оказался почти полностью разрушенным.
В 2024-м Липцы снова оказались под контролем России, однако в октябре украинские силы провели длительную операцию, оттеснили врага от Харькова и восстановили контроль над селом и прилегающей местностью.
С тех пор украинская армия удерживает позиции, хотя населенный пункт постоянно находится под ударами.
Что происходит в Харьковской области?
- Одним из самых горячих направлений фронта на сегодня является Купянск. Сообщалось, что вражеские ДРГ пытаются просочиться в город под видом гражданских, нарушая правила ведения войны.
- К тому же российские войска на Харьковщине получили приказ расстреливать гражданских в Купянске, используя женщин и детей как живой щит. Генерал-лейтенант Сергей Стороженко, который после аннексии Крыма предал Украину, возглавляет наступление россиян на Купянск.
- Российские силы стремятся захватить Купянск, чтобы восстановить железнодорожное сообщение вдоль фронта с севера на юг.
- В то же время враг продолжает атаковать Харьков ракетными и дроновыми ударами, пытаясь посеять панику среди местных жителей.