Про таке стало відомо із заяви ОСУВ "Дніпро", передає 24 Канал.
До теми Російським військовим наказали розстрілювати цивільних мешканців у Куп’янську, – ОСУВ "Північ"
Яка ситуація в районі Липців?
За інформацією українських бійців, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни активізували наступ у бік Липців.
Також в оперативно-стратегічному угрупованні зазначили, що окупанти не полишають спроб закріпитися в районі Куп'янська. Водночас атака на Вовчанськ завершилася для противника безрезультатно.
Зауважте! Село Липці має важливе розташування на висотах, що дозволяє контролювати навколишню місцевість, тому окупанти в черговий раз прагнуть захопити цю точку, яка неодноразово переходила з рук в руки.
Карта бойових дій / DeepState
Так, восени 2022 року село Липці захопили росіяни. Тоді вони депортували частину мешканців. У травні 2023-го ЗСУ звільнили населений пункт, але він виявився майже повністю зруйнованим.
У 2024-му Липці знову опинилися під контролем Росії, однак у жовтні українські сили провели тривалу операцію, відтиснули ворога від Харкова та відновили контроль над селом і прилеглою місцевістю.
Відтоді українська армія утримує позиції, хоча населений пункт постійно перебуває під ударами.
Що відбувається на Харківщині?
- Одним із найгарячіших напрямків фронту на сьогодні є Куп'янськ. Повідомлялося, що ворожі ДРГ намагаються просочитися в місто під виглядом цивільних, порушуючи правила ведення війни.
- До того ж російські війська на Харківщині отримали наказ розстрілювати цивільних у Куп'янську, використовуючи жінок і дітей як живий щит. Генерал-лейтенант Сергій Стороженко, який після анексії Криму зрадив Україну, очолює наступ росіян на Куп'янськ.
- Російські сили прагнуть захопити Куп'янськ, щоб відновити залізничне сполучення вздовж фронту з півночі на південь.
- Водночас ворог продовжує атакувати Харків ракетними та дроновими ударами, намагаючись посіяти паніку серед місцевих жителів.