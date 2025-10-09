Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Смотрите также Россияне в окружении, врага останавливают на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю
Какие успехи имеют ВСУ на фронте?
Андрей Коваленко объяснил, что украинским воинам удалось удержать населенные пункты в Днепропетровской области. Ранее их зачистили от российских оккупантов.
Силам обороны удалось удержать зачищенные от россиян населенные пункты на Днепропетровщине, также удается развивать успех в районе Доброполья,
– написал он.
Руководитель ЦПД добавил, что российские военные корреспонденты не могут ничего написать о Покровске, ведь там происходят сложные бои, а армия России продвижений пока не имеет благодаря удачным действиям СОУ.
Что известно о ситуации в Днепропетровской области?
Напомним, что украинские военные успешно остановили продвижение российских сил на Днепропетровщине, применяя контрмеры. В то же время оккупанты совершили два авиаудара по Синельниковскому району, используя 250-килограммовые фугасные авиационные бомбы.
Кроме того, по данным DeepState, Силы обороны Украины зачистили Сосновку, Хорошее, Новоселовку и Январское в Днепропетровской области.
В то же время оккупанты возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Январское.