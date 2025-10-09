Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Какие успехи имеют ВСУ на фронте?

Андрей Коваленко объяснил, что украинским воинам удалось удержать населенные пункты в Днепропетровской области. Ранее их зачистили от российских оккупантов.

Силам обороны удалось удержать зачищенные от россиян населенные пункты на Днепропетровщине, также удается развивать успех в районе Доброполья,

– написал он.

Руководитель ЦПД добавил, что российские военные корреспонденты не могут ничего написать о Покровске, ведь там происходят сложные бои, а армия России продвижений пока не имеет благодаря удачным действиям СОУ.

Что известно о ситуации в Днепропетровской области?