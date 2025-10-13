Россия оккупировала село на Днепропетровщине: карты DeepState за 13 октября

В частности, они взяли под контроль еще один населенный пункт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Полковник армии США ответил, когда будут лучшие условия для наступления ВСУ на Крым

Какие успехи России на фронте?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 13 октября. По их данным, российская армия имеет продвижение и оккупировала один населенный пункт.

Так, враг оккупировал Терновое на Днепропетровщине.

Россия оккупировала Терновое: смотрите на карте

Также оккупанты продвинулись вблизи Шандриголового в Донецкой области.

Россия продвинулась возле Шандриголово: смотрите на карте

Кроме того, аналитики уточнили линию соприкосновения в Малых Щербаках в Запорожье.

Ситуация в Малых Щербаках: смотрите на карте

Ситуация на фронте: последние новости