Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что у россиян есть незначительное тактическое продвижение, но оно блокируется украинскими защитниками.

Какой замысел имел враг относительно Доброполья?

Военный отметил, что Добропольская операция начиналась для российских оккупантов довольно амбициозно. Противник планировал осуществить прорыв и получить оперативный успех, а не просто тактический, который он хотя и получил, однако впоследствии это обернулось для него ловушкой.

Замысел россиян заключался в том, чтобы прорваться, зайти в тыл украинской группировки, создать проблемы для того, чтобы на отдельном из участков фронта возник обвал фронта. С информационно-психологической точки зрения враг хотел показать, что ему якобы удается продвигаться и иметь успехи на поле боя.

Почему я говорю, что сейчас для агрессора Добропольское направление становится ловушкой? Ведь сейчас он вбрасывает значительные силы, пытается разблокировать группировку, которая логистически отрезана от основных сил и средств. Вследствие этого постоянно привлекает резервы, а мы их уничтожаем в большом количестве. Россияне попали в ловушку,

– объяснил Мусиенко.

По словам военнослужащего, российская армия сегодня вынуждена сжигать немалые силы не на то, чтобы продвинуться дальше и развить оперативный успех, на что надеялся враг, а на то, чтобы разблокировать свои войска, которые оказались в ловушке. Они, как отметил Мусиенко, находятся в полуокружении, идти дальше возможности не имеют, их логистика нарушена.

"Что касается в целом Донетчины, то понятно, что для врага и в дальнейшем это направление будет приоритетным. Оно будет в зоне особого внимания и интереса. Потому что планы об окончательном захвате Донецкой области российская армия не отбросила. Там будут продолжаться активные боевые действия", – подчеркнул Мусиенко.

Он подытожил, что СОУ активно обороняются, а когда появляется возможность – контратакуют, чтобы оттеснить врага, улучшить свое положение, освободить украинские территории.

Основное о ситуации в районе Доброполья: