Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

Что происходило на фронте по состоянию на 14 октября?

13 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Кондратовки, Константиновки и Алексеевки.

Россияне пытались наступать на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково.

13 октября российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Хатнего и Мелового и на юго-восток от Большого Бурлука вблизи Бологовки, но не продвинулись вперед.

Оккупанты проводили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед. 12 и 13 октября российские войска атаковали вблизи Купянска, Нововасильевки, Каменки, Двуречанского, Колодязного, Западного, Кутьковки, Петропавловки, Песчаного и Степной Новоселовки.

13 октября российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли. Враг атаковал к северо-востоку от Боровой вблизи Зеленого Гая и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки.

Армия России продолжила наступательные операции на Лиманском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты наступали в направлении Лимана, вблизи Дробышева, Новоселовки, Шандриголово, Новомихайловки, Колодезей, Мирного, Торского и Ямполя.

Российские войска наступали на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Россияне атаковали вблизи Северска, Серебрянки и Выемки.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 14 октября / Карты ISW

Украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 октября, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на северной окраине Щербиновки, что к югу от Константиновки.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска захватили Дорожное, что на юго-восток от Доброполья.

В то же время майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал в эфире 24 Канала, что Добропольская операция сорвала планы россиян. Маневровая оборона позволила Силам обороны взять оккупационные войска в оперативное окружение в нескольких позициях и изменить ситуацию на Добропольском направлении в худшую сторону для врага.

Россияне недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 13 октября, свидетельствуют, что российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-запад от Михайловки.

Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 и 13 октября, свидетельствуют, что россияне недавно продвинулись на северо-запад от Котляровки (к востоку от Новопавловки) и на север от Новоукраинки (к югу от Новопавловки).

13 октября российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении и на востоке Запорожской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

Украинские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области . 12 октября в ВСУ объявили, что украинские войска недавно освободили Щербаки (к западу от Орехова).

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 13 октября.

