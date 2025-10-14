Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический проект DeepState. Там рассказали подробности и объяснили ситуацию в этом районе.

Смотрите также Полковник армии США ответил, когда будут лучшие условия для наступления ВСУ на Крым

Какова ситуация возле Серебрянки?

По данным аналитиков, фактически по территории всей серой зоны фиксируют россиян, но по местам их пребывания наносят поражения наши военные. В то же время враг продолжает давить со стороны Григорьевки, расположенной восточнее.

Лезли и продолжают лезть со стороны Григорьевки вдоль Северского Донца через Серебрянку и до Дроновки. Также осуществляются постоянные штурмовые действия малыми группами пехоты южнее между Серебрянкой и Северском с привлечением иногда мотоциклов,

– говорится в сообщении.

Согласно информации аналитиков, текущую ситуацию также осложняет потеря Серебрянского лесничества, где россияне, в частности, используют местность для того, чтобы прорваться, в частности, в районе Серебрянки.

Проект со ссылкой на наблюдения наших бойцов сообщает, что враг, вероятно, не пытается захватить конкретные позиции или населенный пункт, а хочет как можно больше продвинуться вглубь территории, чтобы двигаться дальше.

"Не происходит целенаправленного закрепления в Серебрянке, где они даже на мотоциклах южнее просто проезжают мимо населенного пункта или позиции. Также в сокращении продолжительности жизни помогают и украинские бойцы, которые постоянно охотятся на врага и уничтожают его сразу при обнаружении", – добавляют аналитики.

Как удается сдерживать россиян?

Аналитики выделили работу пилотов БпЛА, которые постоянно следят за ситуацией, не позволяя врагу накапливаться, поскольку есть огромная нехватка личного состава наших сил. Впрочем, все же их количественное преимущество ощутимо.

Из-за этого в течение нескольких дней россиян фиксируют и в Дроновке, расположенной западнее Серебрянки. В населенном пункте также появились серая зона.

Странная тактика противника, которая не предусматривает закрепления на местности, а "тупое" забегание в глубину, но такова реальность и она с другой стороны дает возможность просто убивать врага, который без толку лезет на позиции бойцов СОУ,

– резюмировали аналитики.

Что происходит в Донецкой области?